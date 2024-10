Attivato il Mose a Venezia ma la marea resta sotto il metro

MeteoWeb

A Venezia, si sono alzate le barriere del Mose ma la marea ha avuto un andamento inferiore di quanto previsto, rimanendo al di sotto del metro nel centro storico. La previsione di ieri dell’Ufficio maree dava una punta massima di 110 centimetri alle ore 11.25. In base al nuovo protocollo operativo, a questo livello si attiva il sistema di dighe mobili, e così è stato.

Ma le condizioni del tempo e del vento hanno nel frattempo fatto rettificare i calcoli facendo scendere il picco a 95 centimetri. Le barriere sono state comunque alzate, e in città la marea, pur sostenuta, ha raggiunto i 96 centimetri a Punta della Salute alle ore 10.20; in mare, alla Bocca di porto del Lido, si è arrivati a 118 centimetri alle 10.50.

Per i prossimi giorni, permangono le condizioni meteo-astronomiche favorevoli al ripetersi dell’acqua alta, con picchi di 85 centimetri alle 23.35 e di 105 domani alle 11.45.

