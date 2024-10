Aurora boreale nel Regno Unito: uno spettacolo mozzafiato atteso per il fine settimana

MeteoWeb

Un’esplosione di luci e colori potrebbe dipingere i cieli del Regno Unito durante questo fine settimana, grazie a un intenso brillamento solare che ha creato le condizioni ideali per l’apparizione dell’aurora boreale, un fenomeno straordinario spesso visibile solo nelle regioni polari.

Questa volta, lo spettacolo, conosciuto anche come aurora boreale, potrebbe estendersi fino al nord dell’Inghilterra, con la possibilità di spingersi anche più a sud, replicando un evento simile già osservato a maggio. Gli esperti del Met Office hanno previsto che “sabato notte c’è la più alta probabilità di avvistamenti di aurore boreali più a sud, in tutta l’Inghilterra centrale“, suggerendo che chiunque desideri ammirare questo fenomeno dovrà dirigersi verso aree buie e prive di inquinamento luminoso.

L’aurora boreale affascina il Regno Unito

Il raro spettacolo dell’aurora boreale è provocato dall’interazione tra particelle solari cariche e i gas presenti nell’atmosfera terrestre. Quando le particelle ad alta energia, provenienti dal Sole, colpiscono il campo magnetico terrestre, creano un’esplosione di luce verde e viola che danza nel cielo. Gli amanti delle stelle e della scienza hanno già iniziato a prepararsi per catturare questo fenomeno.

Secondo la professoressa Silvia Dalla, esperta di fisica solare all’Università del Central Lancashire, le condizioni ideali per assistere allo spettacolo includono cieli sereni e bui: “Per massimizzare le possibilità di vedere l’aurora, il cielo deve essere il più sereno possibile. Guardate verso nord e cercate di trovare un posto con cieli bui, idealmente lontano da una città dove l’inquinamento luminoso può interferire con la vista“. Questo suggerimento è particolarmente importante per chi vive nelle aree urbane, dove l’eccesso di illuminazione artificiale potrebbe rendere difficile osservare le aurore.

L’importanza dei brillamenti solari

Il motivo dietro questa particolare attività aurorale è stato un potente brillamento solare registrato giovedì dal Solar Dynamics Observatory della NASA. Questo brillamento, classificato come X9.0, è uno dei più intensi registrati di recente. I brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale (CME) sono fenomeni che, oltre a creare meravigliose aurore, possono avere conseguenze significative anche per la Terra.

“I brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale veloci (CME) sono grandi espulsioni di plasma e campi magnetici“, ha spiegato la professoressa Dalla. Queste espulsioni possono influenzare le comunicazioni radio, le reti elettriche, i segnali di navigazione e rappresentano un rischio per i veicoli spaziali e gli astronauti. Tuttavia, quando si verificano in direzione della Terra, come in questo caso, possono creare spettacoli mozzafiato dell’aurora boreale. “Questa forte attività geomagnetica si traduce in spettacoli mozzafiato dell’aurora boreale. Se dovessimo ripetere la situazione solare che abbiamo visto a metà maggio, vedremo potenzialmente un’attività aurorale più devastante nei cieli del Regno Unito”, ha aggiunto l’esperta.

Un’attività solare senza precedenti

La regione solare che ha prodotto questo brillamento è stata particolarmente attiva negli ultimi giorni. Il dottor Steph Yardley, scienziato spaziale presso la Northumbria University, ha confermato che questo fenomeno potrebbe proseguire per diversi giorni. Yardley ha spiegato: “Questa regione del Sole è da tenere d’occhio in quanto è stata piuttosto attiva negli ultimi giorni, producendo in precedenza un altro forte brillamento il 1° ottobre che è stato anche associato a un’eruzione solare. Entrambe le eruzioni associate ai forti brillamenti sono dirette verso la Terra e ci aspettiamo che ci colpiscano tra il 4 e il 6 ottobre, il che significa che le aurore potrebbero essere visibili in Scozia e nel nord dell’Inghilterra durante questo periodo“.

Le conseguenze di questa attività solare si faranno sentire in tutto il Regno Unito, e mentre gli scienziati monitorano attentamente le sue implicazioni per le comunicazioni e le infrastrutture, milioni di persone si preparano a godersi uno degli spettacoli naturali più affascinanti che il nostro pianeta possa offrire.

L’aurora boreale: uno spettacolo che unisce scienza e meraviglia

Oltre agli aspetti scientifici, l’aurora boreale continua a ispirare meraviglia e stupore in coloro che la osservano. Ogni anno, turisti e residenti delle regioni settentrionali del pianeta si radunano sotto i cieli notturni per assistere a questo fenomeno unico, immortalando fotografie e video che catturano l’essenza di un evento che sembra quasi magico. Il Lake District, in particolare, è noto per offrire panorami spettacolari durante le aurore boreali, e i timelapse realizzati dai fotografi professionisti mostrano cieli illuminati da onde di luce verde che riflettono sulle acque dei laghi.

Secondo Gregg Wolstenholme, fotografo di paesaggi, “catturare l’aurora boreale richiede molta pazienza e le condizioni perfette, ma quando accade, è qualcosa che non si dimentica mai”. Il suo straordinario video in timelapse, girato nel Lake District, ha già affascinato migliaia di spettatori, mostrando il cielo in una danza di colori vibranti che si riflettevano sulle calme acque del parco.

Prepararsi per il grande spettacolo

Per chi spera di vedere l’aurora boreale nel Regno Unito, le raccomandazioni degli esperti rimangono chiare: occorre trovarsi in aree isolate, lontane dall’inquinamento luminoso, e avere pazienza. L’orario migliore per osservare l’aurora sarà intorno alla mezzanotte, con la possibilità che lo spettacolo inizi già alle 23:00. Sebbene le aurore siano più comunemente visibili nelle regioni polari, questo fenomeno potrebbe allungarsi fino alle latitudini più basse durante periodi di intensa attività solare, come quello attuale.

Questo fine settimana, gli abitanti di Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra settentrionale potrebbero trovarsi davanti a un panorama mozzafiato. La scienza e la natura si uniscono in un evento spettacolare, ricordandoci la meraviglia dell’universo e il fragile equilibrio del nostro pianeta di fronte alle forze cosmiche.

