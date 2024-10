Aurore e tempeste solari in aumento: cosa significa che l’attività solare raggiunge il picco

MeteoWeb

Gli esperti del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno recentemente annunciato che il Sole ha raggiunto il suo periodo di massimo solare, una fase di intensa attività che potrebbe proseguire per un altro anno. Sebbene non sia ancora possibile identificare con precisione il picco di questo periodo, gli scienziati hanno osservato un costante aumento delle macchie solari negli ultimi due anni, segnalando che il Sole si trova in una fase attiva del suo ciclo naturale.

Il ciclo solare è un fenomeno che si ripete all’incirca ogni 11 anni, durante il quale il Sole passa da un’attività magnetica ridotta a una molto elevata. In questa fase, i poli magnetici del Sole si invertono, in un processo simile a quello che accadrebbe se i poli Nord e Sud della Terra si scambiassero di posizione ogni decennio. Durante il massimo solare, il Sole diventa più attivo e turbolento, con conseguenze significative per lo spazio circostante e per la Terra.

L’attività solare ha un impatto diretto sul cosiddetto “meteo spaziale“, che può influenzare una serie di infrastrutture e tecnologie essenziali. Tra queste, i satelliti in orbita e gli astronauti nello spazio, ma anche i sistemi di comunicazione e navigazione terrestri, come le reti GPS e le radio a onde corte. Inoltre, anche le reti elettriche sulla Terra possono essere esposte a perturbazioni dovute a forti tempeste geomagnetiche originate da eventi solari. Quando l’attività solare è più intensa, come avviene durante il massimo solare, la probabilità di eventi meteorologici spaziali aumenta, con una maggiore frequenza di tempeste solari e l’apparizione di spettacolari aurore.

Secondo Elsayed Talaat, direttore delle operazioni meteorologiche spaziali presso il NOAA, l’identificazione del mese esatto in cui il Sole raggiungerà il picco del suo massimo solare richiederà ancora molti mesi o addirittura anni. Questo perché il picco può essere determinato solo dopo aver registrato un declino stabile dell’attività solare. Nel frattempo, gli scienziati continueranno a monitorare attentamente il comportamento del Sole.

Negli ultimi due anni, l’elevato numero di macchie solari ha confermato che il Sole sta attraversando una fase attiva del suo ciclo. Gli esperti prevedono che questo periodo di massima attività durerà ancora circa un anno prima che il Sole entri nella fase di declino, avviandosi verso il minimo solare, che segna la fine del ciclo. In questo modo, gli scienziati continuano a osservare e studiare il comportamento solare per comprendere meglio come queste variazioni possano influenzare le condizioni spaziali e, di riflesso, la vita sulla Terra.

