Le auto ibride superano per la prima volta quelle a benzina in Europa

A settembre, le vendite di auto ibride hanno raggiunto il 32,8% del mercato europeo, superando per la prima volta quelle a benzina (29,8%), secondo l’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea). Le ibride, con motore a benzina e una piccola batteria non ricaricabile, sono aumentate del 12,5%, soprattutto in Francia e Spagna.

Le auto elettriche, invece, rappresentano il 17,3% del mercato (+9,8% rispetto all’anno precedente), ma i risultati restano sotto le aspettative. In Germania, Belgio, Italia e Spagna, le vendite sono aumentate, ma da inizio anno sono inferiori del 5,8% rispetto al 2023. Il direttore generale di Acea, Sigrid de Vries, ha sottolineato la necessità di una crescita più costante per supportare la transizione verso l’elettrico.

Le auto diesel continuano a calare, rappresentando solo il 10,4% del mercato. Complessivamente, il mercato automobilistico europeo ha perso il 6,1% rispetto all’anno precedente, a causa del calo delle vendite in Germania, Francia e Italia. Nonostante una leggera ripresa delle immatricolazioni (+0,6% rispetto al 2023), il mercato rimane debole rispetto ai livelli pre-Covid, con circa 8 milioni di veicoli venduti.

