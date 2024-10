Spazio, avanzano i preparativi della missione Ramses dell’ESA: studierà l’asteroide Apophis

Durante il sorvolo, forze di marea forti metteranno a dura prova l’asteroide e probabilmente riveleranno nuovo materiale nascosto sotto la superficie. Un veicolo spaziale su Apophis potrebbe osservare questi cambiamenti e insegnare agli scienziati molto sulla composizione e la struttura dell’asteroide, nonché su come un asteroide risponde alle forze esterne. Capire queste proprietà potrebbe aiutarci a mandare fuori orbita un asteroide pericoloso in una rotta di collisione con la Terra.

Tuttavia, la missione Rapid Apophis per la sicurezza spaziale (Ramses) dovrebbe essere lanciata all’inizio del 2028 per arrivare ad Apophis in tempo per studiare l’asteroide mentre sorvola la Terra. Pertanto, nel luglio 2024, gli Stati Membri dell’ESA hanno approvato l’uso dei fondi dell’Agenzia esistenti per iniziare i lavori preparatori sulla fase di Consolidamento/Implementazione preventiva della missione.

I fondi sono stati messi a disposizione tramite il Programma di Tecnologia di Supporto Generale e il Programma di Sicurezza Spaziale, entrambi dell’ESA, e l’industria. Tutte le parti interessate hanno lavorato insieme instancabilmente per ridurre al minimo il tempo necessario per convertire i fondi in un contratto.

La firma del contratto

Giovedì 17 ottobre, il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher e l’Amministratore Delegato di OHB Italia Roberto Aceti hanno firmato un contratto del valore di 63 milioni di euro al Congresso Astronautico Internazionale (IAC) di Milano. Tale firma consentirà l’avvio di questo lavoro.

I fondi saranno utilizzati per avviare il processo di approvvigionamento di alcune apparecchiature critiche o di lunga durata, nonché per finalizzare la progettazione complessiva del veicolo spaziale, considerando le opportunità di cooperazione internazionale attualmente in discussione.

“Sviluppando e lanciando la missione Hera in tempo e sotto budget, abbiamo dimostrato che l’ESA e i suoi partner industriali e scientifici possono rispettare le scadenze esigenti richieste dalle missioni sugli asteroidi“, afferma Paolo Martino dell’ESA, impegnato nella supervisione del lavoro. “Con Ramses stiamo alzando ulteriormente il livello, quindi dobbiamo agire ora per garantire che, qualora i nostri Stati Membri decidessero di sostenere la missione nel 2025, sia possibile attivarsi e raggiungere Apophis in tempo”.