Aviaria: primi 2 casi umani di H5 in California

Due casi umani di influenza aviaria A (H5) sono stati registrati in California, coinvolgendo persone che lavorano a stretto contatto con bovini da latte. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno avviato indagini sui contagi. Secondo i CDC, l’identificazione del virus H5 in individui esposti a animali infetti non è sorprendente e non altera la valutazione del rischio per la popolazione, che rimane bassa. Al momento, non ci sono evidenze di collegamenti tra il primo e il secondo caso confermato in California, suggerendo che si tratti di casi separati di trasmissione da animale a uomo.

Questi due casi sono i primi riscontri in California, dove focolai di H5N1 tra bovini da latte sono stati segnalati per la prima volta nell’agosto 2024. Con l’aggiunta di questi casi recenti, il totale dei contagi umani di H5 negli Stati Uniti nel 2024 sale a 16, portando il conteggio totale a 17 dal 2022. I casi segnalati nel 2024 comprendono: Texas (1), Michigan (2), Colorado (10), Missouri (1) e California (2). Sei di questi 16 casi sono stati associati all’esposizione a mucche da latte malate o infette, mentre 9 riguardano contatti con pollame infetto. La fonte dell’infezione per il caso registrato in Missouri non è stata identificata, e sono attualmente in corso test sierologici sui contatti di quel caso, come riferito dagli esperti.

