Aviaria negli USA, primo caso su maiale in Oregon

È il primo caso di questo tipo negli USA: un maiale in una fattoria dell’Oregon è risultato positivo all’influenza aviaria H5N1. Il Dipartimento americano per l’Agricoltura ha comunicato che l’infezione è stata rilevata 4 giorni dopo che il pollame della stessa fattoria era risultato positivo al virus. Gli animali non erano destinati al commercio alimentare, ha evidenziato il Dipartimento. Il maiale, insieme ad altri 4 tenuti nella fattoria, è stato soppresso e la fattoria è stata messa in quarantena.

