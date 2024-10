AXA Italia: sostenibilità e collaborazione per la lotta ai cambiamenti climatici

MeteoWeb

“Come founding partner siamo orgogliosi di veder crescere di anno in anno la Dolomite Conference, ormai un appuntamento chiave in vista dell’annuale Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’approccio multidisciplinare, la presenza di speakers da tutto il mondo, il coinvolgimento attivo degli studenti, sono gli aspetti che Axa ha sempre apprezzato di questa iniziativa, convinti che una risposta efficace ai ‘nuovi’ rischi debba passare necessariamente dalla collaborazione di tutti”. Così Chiara Sodano, ceo del gruppo Axa Italia, in relazione alla terza edizione della Conferenza delle Dolomiti sul clima che da domani a sabato radunerà a Trento oltre cento tra accademici, studenti, imprenditori, giornalisti, politici e manager impegnati nella promozione dell’agenda verde.

“Secondo la nuova edizione del Future risks report di Axa, il climate change si conferma per il terzo anno consecutivo il primo rischio percepito al mondo – ha aggiunto Sodano -. È un tema chiave per Axa, la sostenibilità è infatti uno dei pilastri del piano strategico ‘Unlock The Future’: crediamo nella necessità di accompagnare la società nella transizione climatica con un approccio a 360° per conoscere, prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”.

