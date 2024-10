I suoni di barriere coralline sane stimolano la crescita delle larve di corallo

MeteoWeb

Uno studio condotto dal Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) e pubblicato su JASA Express Letters ha rivelato che le larve di corallo possono essere incoraggiate a crescere grazie ai suoni di una barriera corallina sana. “L’arricchimento acustico continua a rivelarsi promettente come tecnica sul campo e in laboratorio per migliorare i tassi di insediamento dei coralli“, ha dichiarato Nade’ge Aoki, dottoranda presso il WHOI e prima autrice del documento.

Le barriere coralline e le larve di corallo

Aoki ha sottolineato che “c’è un pool molto limitato di specie su cui è stato svolto finora un qualsiasi tipo di lavoro acustico, e questa è la seconda in cui i coralli hanno risposto al suono riprodotto e si sono assestati“. Durante la loro fase larvale, i coralli nuotano o galleggiano nell’acqua in cerca di un luogo adeguato dove stabilirsi. Per decidere il punto migliore in cui attaccarsi al fondale marino e maturare nelle loro forme adulte, le larve possono fare affidamento su segnali chimici, luminosi e, come dimostrato in precedenti ricerche condotte da Aoki e colleghi, anche su suoni.

Le barriere coralline sane emettono un coro di suoni provenienti da pesci che si nutrono, cercano compagni o difendono i loro territori, accompagnati dal crepitio dei gamberetti. Al contrario, le barriere danneggiate o degradate sono molto più silenziose, e sembra che alcune larve di corallo siano in grado di percepire questa differenza.

Nel luglio del 2022, Aoki e il suo team hanno raccolto larve di Favia fragum, comunemente noto come corallo a “palla da golf“, nelle Isole Vergini americane. Le larve sono state suddivise in coppette e collocate in due baie tranquille e sabbiose al largo della costa sud-orientale di St. John: Great Lameshur Bay e Grootpan Bay. A Great Lameshur, i ricercatori hanno posizionato le coppette a un metro da un altoparlante alimentato a energia solare, che riproduceva suoni registrati nella vicina barriera corallina Tektite, considerata relativamente sana e rumorosa. Nello stesso modo, a Grootpan Bay, gli altoparlanti riproducevano solo silenzio o suoni registrati a Grootpan.

In ciascun sito, metà delle coppette delle larve sono rimaste in acqua per 24 ore e l’altra metà per 48 ore. Dopo 24 ore, nessuna delle larve nel sito di controllo si era depositata sul fondo, mentre circa il 30% delle larve esposte ai suoni di una barriera corallina sana si erano assestate. Dopo 48 ore, i tassi di insediamento in entrambi i siti erano molto più alti e pressoché equivalenti: circa il 73% a Great Lameshur e l’85% a Grootpan. Sebbene le dimensioni del campione fossero troppo piccole per rendere i risultati statisticamente significativi, i ricercatori hanno anche condotto un esperimento simile in vasche di acquari in fibra di vetro.

In queste vasche, hanno monitorato l’insediamento delle larve dopo 24 e 72 ore di esposizione al suono. Combinando i risultati, hanno scoperto che le larve di corallo a palla da golf si sono insediate a velocità significativamente più elevate quando esposte ai suoni di una barriera corallina sana durante le prime 36 ore. Dopo questa finestra, le larve si sono insediate a una velocità simile, indipendentemente dai suoni che ascoltavano.

