In arrivo in Basilicata 30 milioni contro il dissesto idrogeologico

Sono “in arrivo quasi oltre 30 milioni di euro in Basilicata contro il dissesto idrogeologico“. Lo ha annunciato il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava. “Diamo alla Regione – ha spiegato – risorse importanti e strumenti più snelli per operare sulle priorità da essa stessa individuate al fine di superare le criticità e mettere in sicurezza i territori. Gli investimenti per il 2024 si uniscono, infatti, alle nuove norme introdotte dal Decreto-Legge Ambiente con cui sono stati rafforzati i poteri dei Presidenti di Regione, nel loro ruolo di Commissari al dissesto idrogeologico, e previsti meccanismi per velocizzare la spesa”, ha affermato Gava.

“Le quattro azioni prioritarie che saranno finanziate sono: 17,5 milioni di euro per interventi di realizzazione di barriere sul litorale di Rotondella; 7,5 milioni di euro per lavori di consolidamento di zona Santa Lucia – Via Olmi a Ferrandina; 3,7 milioni di euro per interventi di mitigazione idrogeologica e valorizzazione ambientale del Vallone Costantinopoli a Lavello; infine, 1,5 milioni di euro per lavori di consolidamento di piazza del Plebiscito a Savoia di Lucania e sistemazione del Vallone Giardini”, ha concluso Gava.

