BBC, meteo in tilt: venti a 22.000 km/h e temperature di 404°C per errore tecnico

La BBC ha presentato ufficialmente delle scuse in seguito a un malfunzionamento che ha causato previsioni meteo esagerate sul suo sito web e sulla sua app. L’errore ha fatto allarmare gli utenti con previsioni catastrofiche, come venti a quasi 22.000 km/h a Londra e temperature estremamente alte, come 384°C a New York.

In particolare, secondo le previsioni pubblicate, Nottingham, situata nel nord dell’Inghilterra, avrebbe dovuto affrontare una temperatura notturna di ben 404 gradi Celsius giovedì. Questo dato superava addirittura le previsioni per New York e Sydney, dove si prevedevano temperature di 378 gradi. Anche Roma sembrava destinata a subire venti devastanti, con raffiche che avrebbero superato gli 8.500 km/h. Nella capitale britannica, Londra, erano previste raffiche ancora più impressionanti, pari a quasi 22.000 km/h.

In realtà, la situazione meteorologica era ben diversa. Mercoledì sera, l’uragano Milton ha effettivamente attraversato la Florida, raggiungendo venti di 165 km/h, ma senza alcuna connessione con le assurde previsioni segnalate nel Regno Unito. A rassicurare il pubblico è stato Matt Taylor, meteorologo della BBC, che ha ironizzato su X (precedentemente noto come Twitter): “Non preoccupatevi, l’uragano Milton non ci ha raggiunto nel Regno Unito”. Un altro presentatore della BBC, Simon King, ha cercato di stemperare la situazione scrivendo: “Ops, non preoccupatevi per alcuni dati sull’app meteo della BBC questa mattina. Non ci saranno venti di 23.100 km/h o temperature di 404 gradi durante la notte”.

In un comunicato ufficiale, la BBC ha spiegato che il disguido è stato causato da “problemi di dati” che hanno influito sia sull’app meteo sia sul sito web. La rete ha aggiunto: “Stiamo lavorando per correggere il problema in tempi brevi” e ha concluso con un sentito “siamo molto, molto dispiaciuti per questo”.

