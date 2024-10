Si aggrava il bilancio dell’uragano Helene, 191 morti

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’uragano Helene, che ha colpito la parte sudorientale degli Stati Uniti: il bilancio in 6 Stati è salito ad almeno 191 morti. Ben 95 persone sono morte in North Carolina, 39 in South Carolina, 25 in Georgia, 19 in Florida, 11 in Tennessee e 2 in Virginia. Helene è il 2° uragano più mortale ad avere colpito la terraferma degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, dopo l’uragano Katrina, che ha ucciso almeno 1.833 persone nel 2005.

