Biodiversità, al via da lunedì la COP16 in Colombia

MeteoWeb

Lunedì la città colombiana di Cali ospiterà la COP16 sulla biodiversità, un incontro cruciale con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli obiettivi di conservazione entro il 2030. L’evento riunirà circa 12mila partecipanti da 200 Paesi, tra cui 140 Ministri e 7 Capi di Stato. Tuttavia, la sicurezza è una preoccupazione significativa a causa della minaccia della guerriglia, in particolare da parte della maggiore fazione dissidente delle Farc, che ha avvertito i delegati di astenersi dal partecipare.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha garantito che la sicurezza dell’evento sarà “garantita“, nonostante le tensioni in corso. La Colombia, con la sua biodiversità unica, mira a posizionarsi come leader nella mobilitazione globale per la natura. Tuttavia, il Paese affronta sfide significative, come la deforestazione e lo sfruttamento minerario illegale.

La COP16 segue l’accordo Kunming-Montreal, che ha fissato obiettivi ambiziosi per la conservazione, inclusa la protezione del 30% delle terre e dei mari. Finora, solo 29 Paesi hanno presentato strategie complete. La questione dei popoli indigeni e del loro rapporto con la natura sarà un tema centrale, sottolineando l’importanza della loro saggezza nelle discussioni globali sulla biodiversità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.