La biodiversità del Mediterraneo a rischio: la minaccia dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici

“Questo incontro rappresenta un’opportunità per unire le forze e condividere conoscenze vitali per la salvaguardia del nostro Mare Mediterraneo, culla di civiltà, simbolo di unione e dialogo tra le culture, la cui preziosa e vitale biodiversità è oggi più che mai minacciata dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Palermo e la Sicilia, con la sua ricca storia e la sua bellezza senza tempo, è il luogo ideale per affrontare tali sfide che necessitano con urgenza di un approccio collaborativo e multidisciplinare”. A dirlo è stato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, in occasione del 43° congresso della Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del Mediterraneo (Ciesm), in corso a Palermo, alla presenza, tra gli altri, del principe Alberto II di Monaco.

“Sono certo che i lavori di questi giorni – ha aggiunto – porteranno a risultati significativi, contribuendo a tracciare un percorso verso un futuro di auspicabile sostenibilità”.

