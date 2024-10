Blackout a Cuba, energia elettrica ripristinata per il 70% della popolazione

MeteoWeb

Dopo pesanti blackout, a Cuba si registra un miglioramento nella fornitura di energia elettrica 5 giorni dopo il collasso della rete nazionale, aggravato dal passaggio dell’uragano Oscar. Le autorità prevedono progressi nelle prossime ore, ma avvertono che la crisi del sistema elettrico non è ancora risolta. L’Unione nazionale elettrica (Une) ha annunciato la sincronizzazione del Sistema elettrico nazionale (SEN), dopo il blackout che ha lasciato gran parte del Paese senza corrente. La fornitura è stata ripristinata al 70% delle utenze e al 95% in alcune province, tra cui Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, L’Avana, Las Tunas e Holguín. Tuttavia, Santiago e Guantánamo sono ancora in difficoltà, soprattutto a causa dell’uragano Oscar, declassato a tempesta tropicale, che ha causato 7 morti e ingenti danni. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha avvertito che i blackout continueranno.

