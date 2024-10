Blackout radar, aerei nel caos al Nord Italia: voli dirottati | LIVE

MeteoWeb

Disagi, ritardi e voli dirottati in gran parte del Nord Italia per problemi ai radar. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadendo in altri scali, della mancata operatività. Alla base dei disagi vi sarebbero problemi ai sistemi dell’Enav, che gestisce il traffico aereo da torri di controllo e Centri di controllo d’area sul territorio nazionale

Dovrebbe tornare presto verso la normalità la situazione negli aeroporti del Nord Italia. I problemi di operatività radar sarebbero stati risolti con il progressivo riallineamento dei voli.

I dettagli dell’accaduto

Dalle 17:30 si sono registrati grossi disagi negli aeroporti di Lombardia, Piemonte e Liguria a causa di un problema al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar del Nord/Ovest, una delle quattro sale radar di Enav in Italia. Il problema fanno sapere dall’Ente nazionale Assistenza Volo è stato risolto in una mezz’ora. Nel frattempo la maggior parte dei voli in scali come Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova è rimasto a terra o non ha potuto atterrare. Quando si è creato il problema nel sistema operativo della sala radar che si trova a Milano e gestisce il Nord Ovest (le altre tre si trovano a Padova, Roma e Brindisi), si è passati sul sistema secondario che, per normativa europea non può garantire il 100% dell’operatività ma al 35%. Il sistema operativo principale è ripartito in mezz’ora, ma i problemi ai voli si sono riverberati più a lungo.

