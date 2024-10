Blue Origin annulla il lancio del nuovo veicolo suborbitale

MeteoWeb

Blue Origin dovrà aspettare ancora un po’ per lanciare il suo secondo veicolo spaziale certificato per il trasporto umano. La compagnia aerospaziale di Jeff Bezos aveva pianificato di lanciare la sua missione senza equipaggio NS-27 oggi, lunedì 7 ottobre, lanciando una nuovissima combo razzo-capsula New Shepard in un breve viaggio nello spazio suborbitale. Ma si sono verificati problemi tecnici che hanno costretto ad annullare la missione.

“Annulleremo il lancio per oggi. Stanno risolvendo un problema al veicolo che sostanzialmente ci porterà fuori dalla nostra finestra di lancio disponibile”, ha detto Joel Eby, direttore creativo di Blue Origin. “È sempre deludente arrivare a questo punto“, ha aggiunto Eby. “Ma vogliamo essere sicuri che tutti questi sistemi siano completamente pronti per partire ed essere certi delle condizioni di lancio per il volo”.

Blue Origin non ha ancora annunciato una nuova data per la missione NS-27, che verrà lanciata dal sito dell’azienda nel West Texas.

NS-27 segnerà il debutto del secondo veicolo New Shepard certificato per il trasporto umano, che consiste in un primo stadio noto come Booster 5 e una capsula per l’equipaggio chiamata RSS Kármán Line. Il nome si ispira alla linea Kármán, ossia il confine di 100km che molti considerano l’inizio dello spazio.

“Il veicolo presenta aggiornamenti tecnologici per migliorare le prestazioni e la riutilizzabilità del veicolo, una livrea aggiornata e sistemazioni per i carichi utili sul booster”, ha scritto Blue Origin in una dichiarazione del 4 ottobre.

Non ci sarà equipaggio a bordo di NS-27, ma la missione farà volare 12 carichi utili di ricerca, cinque dei quali sul booster e sette all’interno della capsula. Questa attrezzatura include nuovi sistemi di navigazione sviluppati per New Shepard e l’enorme razzo New Glenn di Blue Origin, nonché due sensori LIDAR progettati per funzionare nell’ambiente lunare, secondo Blue Origin.

Come suggerisce il nome, NS-27 sarà la 27esima missione New Shepard in assoluto. Otto dei 26 voli del veicolo fino ad oggi sono stati con equipaggio, inviando fino a sei persone alla volta in brevi viaggi verso l’ultima frontiera.

Questi otto voli con equipaggio hanno tutti utilizzato lo stesso veicolo New Shepard, la combinazione Booster 4/RSS First Step. Questo secondo veicolo spaziale certificato per il trasporto umano consentirà “una maggiore capacità di volo per soddisfare meglio la crescente domanda dei clienti”, ha scritto l’azienda nella dichiarazione odierna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.