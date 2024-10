Blue Origin, oggi il debutto del nuovo veicolo suborbitale

MeteoWeb

Oggi, 7 ottobre, Blue Origin, l’azienda spaziale di Jeff Bezos, debutterà con un nuovo veicolo spaziale, lanciando la missione senza equipaggio NS-27. Il razzo e la capsula New Shepard compiranno un breve viaggio suborbitale, segnando il primo volo per questo particolare veicolo. Sarà possibile seguire il lancio in diretta, con inizio del webcast alle 14:45 ora italiana, mentre la finestra di lancio si aprirà alle 15

La missione NS-27, che avverrà nel sito di lancio di Blue Origin in Texas, rappresenta il debutto del secondo veicolo New Shepard certificato per il trasporto umano. Questo razzo è composto dal primo stadio, denominato Booster 5, e dalla capsula equipaggio chiamata RSS Kármán Line. Quest’ultimo nome richiama la “linea di Kármán”, considerata la soglia dello Spazio, a circa 100 km di altitudine dalla Terra.

Blue Origin ha sottolineato che il veicolo presenta importanti aggiornamenti tecnologici per migliorare le prestazioni e la riusabilità, nonché un nuovo design esterno e alloggiamenti migliorati per i carichi utili sul razzo. Sebbene il volo di oggi non trasporterà persone, a bordo della missione NS-27 verranno portati 12 payload di ricerca, tra cui 5 nel razzo e 7 all’interno della capsula. Tra questi si trovano nuovi sistemi di navigazione sviluppati sia per New Shepard che per il razzo più grande di Blue Origin, il New Glenn, e 2 sensori LIDAR (Light Detection and Ranging), progettati per funzionare in ambienti lunari.

Il lancio NS-27 segna la 27ª missione complessiva del programma New Shepard. Delle 26 missioni precedenti, 8 sono state con equipaggio umano, portando fino a 6 persone alla volta oltre la linea di Kármán, regalando loro un’esperienza unica nello Spazio suborbitale. Fino ad oggi, tutti i voli con equipaggio hanno utilizzato lo stesso veicolo New Shepard, la combinazione Booster 4/RSS First Step. Con l’introduzione di questo secondo veicolo certificato per equipaggio umano, Blue Origin spera di aumentare la capacità di volo e soddisfare una domanda sempre crescente da parte dei clienti.

