Bmw, avviato un progetto geotermico in Cina: l’obiettivo sul riscaldamento è ambizioso 

La joint venture della casa automobilistica tedesca Bmw Group in Cina ha dato il via lunedì a un progetto di energia geotermica volto a realizzare il 100% di riscaldamento non fossile per le sue fabbriche a Shenyang, capitale della provincia nordorientale cinese di Liaoning. (Bba) perforerà 28 pozzi geotermici di media profondità, che saranno completati e forniranno un’area di riscaldamento totale di circa 580.000 metri quadrati entro la stagione di riscaldamento 2025.

“Crediamo che investire nello sviluppo sostenibile sia investire nel futuro. Da oggi, la nostra esplorazione dell’energia geotermica è entrata in un nuovo capitolo”, ha dichiarato Dai Hexuan, presidente e amministratore delegato di Bba. L’energia geotermica è una forma di energia rinnovabile stabile e a basse emissioni di carbonio, con grandi riserve e una distribuzione capillare in Cina.

Il progetto

Nel progetto di energia geotermica, Bba dovrebbe adottare una serie di tecnologie leader del settore per raccogliere l’energia a circa 2.900 metri di profondità nel sottosuolo in modo non inquinante e a zero emissioni. Bmw ha aumentato i suoi investimenti a Shenyang negli ultimi anni. Nel novembre del 2023, la Bba ha completato la costruzione dell’edificio principale di un nuovo impianto di produzione di batterie, con un investimento complessivo di 1,4 miliardi di dollari.

