Boato in Trentino: frana di roccia e sassi a Predazzo, oggi ispezione geologica

MeteoWeb

Ieri sera, a Coronelle di Predazzo, in Trentino, si è verificata una frana di sassi e roccia. L’evento è avvenuto poco dopo le 22, quando un forte boato proveniente dalla montagna ha allarmato molti residenti, spingendoli a contattare immediatamente i vigili del fuoco. I soccorritori, giunti sul posto, hanno utilizzato droni e cellule fotoelettriche per illuminare l’area colpita dalla frana e monitorare la situazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Oggi, i tecnici del Servizio geologico della Provincia autonoma effettueranno un sopralluogo per valutare le condizioni della montagna e predisporre gli interventi necessari per garantirne la sicurezza.

