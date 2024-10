Turbolenze per Boeing: licenziamenti, scioperi e ritardi nella produzione! Impatto devastante sull’aviazione 

MeteoWeb

Boeing, uno dei più grandi produttori aerospaziali al mondo, ha recentemente annunciato l’intenzione di licenziare circa il 10% della sua forza lavoro, equivalente a circa 17.000 dipendenti, nel mezzo di uno sciopero in corso che ha gravemente interrotto la produzione presso le sue strutture chiave. Questo sviluppo fa parte di una serie più ampia di sfide che l’azienda deve affrontare, tra cui notevoli perdite finanziarie,

La decisione di Boeing di attuare licenziamenti su larga scala segna una mossa significativa mentre l’azienda è alle prese con difficoltà finanziarie in corso. Secondo il CEO Kelly Ortberg, i tagli di posti di lavoro, che colpiranno dirigenti, manager e dipendenti, sono essenziali per riportare l’azienda alla stabilità finanziaria. L’azienda è in difficoltà da oltre cinque anni, accumulando perdite.

Lo sciopero, iniziato il 14 settembre da circa 33.000 macchinisti sindacalizzati, ha complicato ulteriormente le cose. Con le trattative in stallo, Boeing ha fatto ricorso alla presentazione di un reclamo per pratiche di lavoro sleali contro l’International Association of Machinists and Aerospace Workers. Questo sciopero prolungato ha avuto un impatto diretto sul flusso di cassa di Boeing, poiché l’azienda in genere riceve una parte sostanziale del suo pagamento alla consegna dell’aereo completato. La chiusura ha interrotto la produzione dei modelli di punta di Boeing, tra cui il 737 Max, il 777 e il 767, sebbene il modello 787 sia ancora in produzione presso uno stabilimento non sindacalizzato in South Carolina.

Le modifiche annunciate da Boeing

Alla luce di queste battute d’arresto finanziarie, Boeing ha annunciato diverse modifiche alle sue tempistiche di produzione. L’attesissimo 777X, originariamente programmato per il rilascio nel 2025, sarà ora posticipato al 2026. Inoltre, Boeing interromperà la produzione della versione cargo del 767 entro il 2027, dopo aver evaso gli ordini esistenti

Kelly Ortberg, che ha assunto il timone ad agosto, è il terzo CEO di Boeing in soli cinque anni. Con una vasta esperienza nel settore aerospaziale ma come estraneo a Boeing, Ortberg si trova ad affrontare una ripida curva di apprendimento e numerose sfide nel rimodellare il futuro dell’azienda. Oltre alle preoccupazioni finanziarie e ai problemi di produzione, Boeing è anche sotto l’occhio vigile delle autorità di regolamentazione. La Federal Aviation Administration ha intensificato il suo controllo su Boeing a seguito di incidenti che hanno coinvolto il 737 Max e Boeing ha recentemente accettato di pagare una multa.

Inoltre, la NASA ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in merito alle capacità dei veicoli spaziali della Boeing, rifiutando un veicolo della Boeing per il trasporto di astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questi inconvenienti aggiungono ulteriore complessità al compito del CEO di ripristinare la reputazione e l’integrità operativa della Boeing.

Di fronte a tale incertezza, la capacità di Boeing di gestire il morale della forza lavoro, ricostruire la capacità produttiva e riacquistare stabilità finanziaria sarà cruciale per la sua ripresa. Per ora, tuttavia, la società sembra prepararsi a un periodo prolungato di turbolenza.

