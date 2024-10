La Bolivia mobilita l’esercito per combattere gli incendi

MeteoWeb

Il governo della Bolivia ha schierato anche l’esercito nelle operazioni di spegnimento degli incendi forestali che hanno distrutto 7 milioni di ettari di vegetazione nel corso delle ultime settimane. In particolare, il Presidente Luis Arce ha annunciato la mobilitazione di 1.760 soldati che si aggiungono ai 2.200 uomini di Vigili del Fuoco e Protezione Civile già impegnati nella lotta contro le fiamme. Il governo ha anche messo a disposizione altri due aerei cisterna per tentare di contenere l’avanzata dei roghi soprattutto nel dipartimento di Santa Cruz, motore economico della Bolivia e principale centro agricolo e zootecnico del Paese.

Arce ha anche concesso alle forze armate poteri di Polizia per poter contestare l’azione dei piromani. “Ci rendiamo conto sempre di più come questi incendi siano provocati dall’uomo e chiediamo alla Polizia e alle forze armate di pattugliare le strade e arrestate i responsabili“, ha detto in una conferenza stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.