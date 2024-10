Bologna, lavori sulla Rupe di Sasso Marconi: la comunicazione sulla circolazione 

MeteoWeb

Riprende la circolazione sulla Porrettana a Sasso Marconi (Bologna), interrotta da un paio di giorni per i lavori sulla Rupe. “A seguito dell’incessante lavoro eseguito dai tecnici di Anas e dai rocciatori in quota (incaricati dall’Azienda per le attività di messa in sicurezza di una tratta del versante) è stato possibile ripristinare la circolazione lungo la SS64 ‘Porrettana, lungo la tratta interrotta nel pomeriggio di giovedì scorso, in corrispondenza del km 75,200, in direzione Pistoia”, informa Anas.

