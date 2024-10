Alluvione in Emilia-Romagna: a Bologna oggi si spala fango | FOTO

MeteoWeb

A Bologna si continua a spalare il fango e a far fronte ai primi disagi in un giorno feriale, nonostante la chiusura delle scuole, a seguito dell’alluvione che ha colpito la città. Le previsioni meteo annunciano altre piogge nei prossimi giorni in Emilia-Romagna, anche se con un’intensità inferiore rispetto alla settimana scorsa. Secondo il bollettino emesso questa mattina da Arpae, già nel pomeriggio di oggi sono previste deboli pioviggini, più probabili sui rilievi centro-orientali della regione. Anche domani si attendono deboli piogge nella stessa area.

