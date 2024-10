Bosnia, von der Leyen visita le zone colpite dalle alluvioni

MeteoWeb

Il Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, appena giunta nel pomeriggio in Bosnia Erzegovina, si è recata nelle zone più pesantemente colpite dalle recenti alluvioni per esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni locali. “L’Ue è al vostro fianco, non solo in questo periodo di emergenza e di una prima risposta, ma anche nel lungo termine in vista delle opere di bonifica e di ricostruzione, al fine di far ritornare la vita in queste zone”, ha detto von der Leyen parlando a Jablanica. Ad una cinquantina di chilometri a ovest di Sarajevo, Jablanica è la località che ha subito le maggiori distruzioni e che ha pagato il più alto tributo in vite umane – 19 dei 26 morti complessivi per le disastrose inondazioni di inizio ottobre si sono infatti registrati in tale regione.

“Voi siete nostri amici e partner, siete un Paese che ha lo status di candidato, e noi siamo assolutamente con voi al vostro fianco“, ha aggiunto il Presidente della Commissione Ue, che nella sua visita a Jablanica è stata accompagnata dal Premier bosniaco Borjana Kristo e dalle autorità locali, compresi i sindaci degli altri Comuni colpiti dalle alluvioni – Konjic, Fojnica, Kiseljak, Kresevo, oltre che dai responsabili delle unità di soccorso e intervento operativo.

Ursula von der Leyen era giunta nel primo pomeriggio a Sarajevo, accolta dal Ministro degli esteri bosniaco Elmedin Konakovic, e aveva subito proseguito per Jablanica. Ha prima sorvolato in elicottero le zone colpite dalle inondazioni e dalle numerose frane e smottamenti, per incontrare successivamente gli abitanti locali. Il Presidente della Commissione Ue si è detta sbalordita e affranta dalle immagini di devastazione, e ha annunciato l’utilizzo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per contribuire all’opera di ricostruzione e ripresa delle zone colpite.

