Il Brasile alla guida di una spedizione internazionale in Antartide

Il Brasile guiderà una spedizione scientifica internazionale destinata a circumnavigare per la prima volta l’intero continente dell’Antartide. Il viaggio, della durata di 2 mesi, si svolgerà a bordo di una rompighiaccio russa con 140 persone, tra cui 61 scienziati: 27 brasiliani e 34 provenienti da Cina, India, Russia, Argentina, Cile e Perù. L’obiettivo è percorrere il più possibile la rotta costiera, lungo un tragitto di oltre 20mila km, per monitorare da vicino l’impatto del cambiamento climatico sui ghiacci dell’Antartide e del pianeta. La spedizione partirà dal porto di Rio Grande, nello stato di Rio Grande do Sul, il 22 novembre.

