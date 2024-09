Buongiorno, Buon Ottobre! Immagini nuove e frasi originali

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 1° Ottobre! Ottobre è un mese che segna il pieno ingresso dell’autunno, con la natura che si tinge di tonalità calde come il rosso, l’arancione e l’oro. Le giornate si accorciano, l’aria si fa più fresca, e l’atmosfera diventa più raccolta e serena. È il tempo delle prime castagne e delle serate passate con una coperta e una tisana calda. Ottobre porta con sé una dolce malinconia, ma anche una rinnovata energia, invitando a riflessione e tranquillità.

Buongiorno e buon inizio Ottobre 2024, immagini nuove e frasi originali

In occasione dell’inizio del nuovo mese, proponiamo una selezione delle immagini più belle (gallery in alto) per augurare un “Buongiorno” speciale” e un “buon inizio ottobre”. Di seguito tante frasi originali.

Buongiorno e buon Ottobre! Che questo mese porti serenità e nuove opportunità da cogliere.

Un buongiorno speciale per un Ottobre pieno di sorprese e colori autunnali!

Buongiorno! Che Ottobre ti regali giornate luminose e un cuore colmo di gioia.

Buon inizio di Ottobre! Che questo mese ti porti nuovi sogni da realizzare. Buongiorno!

Buongiorno! Ottobre è qui, pronto a riempire le tue giornate di magia e calore.

Che Ottobre ti avvolga con i suoi colori e ti regali un mese pieno di soddisfazioni. Buongiorno!

Buongiorno e buon Ottobre! Che le tue giornate siano luminose come le foglie dorate d’autunno.

Un buongiorno dolce e sereno per un Ottobre ricco di momenti indimenticabili.

Buon Ottobre e buongiorno! Che questo mese ti regali nuove energie e splendide sorprese.

Buongiorno! Ottobre è il mese del cambiamento, che possa portarti solo il meglio.

Ecco i proverbi e i detti popolari più curiosi

Ottobre è il mese per antonomasia dell’autunno, mese ricco di detti e proverbi, legati prettamente alla vendemmia, al ciclo della natura, alle condizioni meteo e ai Santi.

Da Nord a Sud Italia, ecco i più curiosi:

Ottobre gelato, ogni insetto è debellato

Se di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona

Ottobre, il vino è nelle doghe

Ottobre: vino e cantina, da sera a mattina

San Francesco tordo al desco

Per la Madonna del Rosaio el petirosso xe de passaio

Ottobre buone lepri col savore

Per S. Reparata (8 ottobre), ogni oliva è inoliata

Se piove per S. Gorgonio (9 ottobre), tutto ottobre è un demonio

Per Santa Teresa prepara la tesa

Per Santa Teresa tordi a distesa

Santa Teresa, punto di stela

Se piove per San Gallo piove per cento giorni

Se fa bello a San Gallo fa bello fino a Natale

Quand l’è bon temp e’ dì ad San Gall, u s’semna enca in fond a’l vall

O molle o asciutto, per S. Luca (18 ottobre) semina tutto

Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello

Se ottobre è piovarolo, è pure fungarolo

Vento d’ottobre grida come l’orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco

Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto

Ottobre e marzo sono fratelli

A san Simone (28 ottobre) butta via il ventaglio

