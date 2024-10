Cade ascensore in un palazzo a Roma: un morto e 2 feriti

MeteoWeb

Incidente in un palazzo in via delle Vergini, nel centro di Roma: è caduto un ascensore in un edificio in cui c’è un cantiere. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia e Polizia locale. Nell’impatto, una persona è morta e due sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. La vittima è un operaio di origini nigeriane.

Secondo quanto ricostruito, i tre operai si trovavano nella cabina dell’ascensore e stavano effettuando dei lavori quando l’ascensore è precipitato. L’uomo è morto sul colpo, gli altri due sono stati trasportati in ospedale. Sono in corso indagini per ricostruire le cause dell’incidente.

