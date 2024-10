Cade in un dirupo: cercatore di funghi muore in Liguria

MeteoWeb

Un cercatore di funghi ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo in provincia di Genova. L’uomo aveva 57 anni ed era originario di San Giuliano Milanese. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 9 nei boschi di Barbagelata, nell’entroterra di Chiavari. L’ allarme è stato lanciato da un amico che ha assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l’elicottero che ha calato un medico del 118 per stabilizzare l’uomo. I tentativi purtroppo non hanno avuto successo e sono iniziate le difficili operazioni per recuperare la salma. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Chiavari competente per territorio.

