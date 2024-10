La caffeina e il suo sorprendente effetto svelato da uno studio italiano

MeteoWeb

Un recente studio italiano ha svelato un effetto sorprendente della caffeina, che va oltre il noto potere stimolante: potrebbe infatti migliorare la salute cardiovascolare in pazienti con malattie reumatiche infiammatorie. Questo risultato, pubblicato sulla rivista Rheumatology da un gruppo di ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma, apre nuove prospettive per la gestione della salute vascolare in individui affetti da patologie come il lupus.

Caffeina e salute cardiovascolare: lo studio italiano

Il team di scienziati, guidato dalla dottoressa Fulvia Ceccarelli, ha studiato 31 pazienti affetti da lupus, una malattia autoimmune cronica, che non presentavano i tradizionali fattori di rischio cardiovascolare come il fumo o l’ipertensione. L’obiettivo era comprendere se il consumo di caffeina potesse influire sulla loro salute vascolare, una componente fondamentale per ridurre il rischio di complicanze cardiache, spesso elevate in questa categoria di pazienti.

I partecipanti allo studio hanno completato un questionario alimentare per una settimana, al termine della quale sono stati sottoposti a prelievi di sangue per misurare lo stato di salute dei loro vasi sanguigni. I risultati sono stati sorprendenti: coloro che consumavano regolarmente caffeina mostravano segni di una migliore salute vascolare rispetto a chi non ne assumeva. Questo risultato va controcorrente rispetto alle tradizionali raccomandazioni mediche, che spesso suggeriscono ai pazienti con malattie reumatiche di limitare il consumo di caffeina.

L’effetto sul sistema vascolare

Come agisce dunque la caffeina sul sistema vascolare? Secondo lo studio, la sostanza, contenuta non solo nel caffè ma anche nel tè e nel cacao, ha un effetto diretto sulle cellule progenitrici endoteliali, un gruppo di cellule responsabili della rigenerazione del rivestimento dei vasi sanguigni. La caffeina, legandosi ai recettori presenti sulla superficie delle cellule immunitarie, esercita un’azione antinfiammatoria che favorisce la salute delle arterie.

Questa scoperta, seppur ancora preliminare, potrebbe avere implicazioni rilevanti per la gestione delle malattie infiammatorie croniche. Tradizionalmente, il controllo del rischio cardiovascolare nei pazienti con patologie reumatiche infiammatorie si concentra sulla riduzione dell’uso di farmaci cortisonici e l’eliminazione di abitudini dannose come il fumo. Tuttavia, questo studio suggerisce che l’introduzione controllata di caffeina nella dieta potrebbe contribuire a migliorare la salute del sistema cardiovascolare.

“Questo lavoro rappresenta un tentativo di fornire ai pazienti informazioni precise sul possibile ruolo dell’alimentazione nel controllare la malattia. Sarà necessario confermare questi risultati attraverso studi longitudinali volti a valutare il reale impatto del consumo di caffè sul decorso della malattia,” ha affermato la dottoressa Ceccarelli.

Lo studio offre quindi una nuova prospettiva su una sostanza comunemente consumata e, in molti casi, evitata per precauzione. La caffeina, oltre ad essere un potente stimolante, potrebbe rivelarsi un alleato nella gestione delle malattie infiammatorie reumatiche, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

