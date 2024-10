Cagnolino ucciso durante furto: il Comune lancia un’iniziativa

MeteoWeb

A seguito della notizia dell’uccisione a calci di un cagnolino trovato in una casa di Viterbo, svaligiata tre giorni fa da alcuni ladri, l’assessore al benessere animale Elena Angiani e il consigliere comunale delegato alla stessa materia, Francesco Buzzi, sono intervenuti per condannare l’accaduto e presentare un progetto volto a sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sull’importanza dell’amore verso gli animali.

“È terrificante leggere la notizia di un cane ucciso durante una rapina in un’abitazione privata – si legge nella nota diffusa a firma Angiani-Buzzi -, è doloroso immaginare un piccolo cane dentro la propria casa, abituato agli esseri umani, che invece si trova improvvisamente davanti ad un carnefice.”

I due esponenti hanno espresso il loro sconcerto e la profonda indignazione per la ferocia di questo episodio, sottolineando come “alcuni individui siano completamente privi di umanità ed empatia e non abbiano il minimo rispetto per la vita, in nessuna delle sue forme.”

Per affrontare la crescente insensibilità nei confronti del mondo animale, l’amministrazione comunale sta progettando una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani. “Esprimiamo la più autentica e sentita vicinanza alla famiglia che, oltre ad aver subito un’intromissione in quello che dovrebbe essere l’ambiente più intimo e sicuro, ha dovuto affrontare la sofferenza di perdere uno dei due animali domestici ed il ferimento dell’altro. Auspichiamo vivamente che, qualora i responsabili di questo crimine fossero individuati, scatti per loro una giusta condanna.”

