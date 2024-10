Dramma nel calcio, centrocampista di 34 anni colpito da aneurisma: è morto in ospedale 

MeteoWeb

Il mondo del calcio francese è stato colpito da una tragedia. Alexis Lescaille, calciatore dell’AS La Châtaigneraie, è deceduto dopo aver subito una rottura di aneurisma durante una partita di campionato. Lescaille, 34 anni, era un centrocampista della prima squadra e si è accasciato improvvisamente in campo dopo aver battuto un calcio di punizione contro la squadra riserve dell’Angers.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di La Roche-sur-Yon, e successivamente a Nantes per un intervento chirurgico, Alexis Lescaille non è sopravvissuto alla grave condizione. Il presidente dell’AS La Châtaigneraie, Alain Brillouet, ha manifestato la sua profonda tristezza, ricordando che è il terzo decesso che colpisce il club in soli quattro mesi. Di fronte a questa tragedia, il club ha deciso di sospendere tutte le attività agonistiche nel weekend del 12 e 13 ottobre, in segno di lutto.

Il tragico evento ha portato alla decisione di posticipare la partita di Coupe de France, inizialmente prevista per il weekend successivo, al fine di dare spazio al cordoglio e al supporto della famiglia di Alexis, composta dalla moglie Pauline e dalla loro piccola figlia Cléophée. Il calcio, ancora una volta, si trova ad affrontare una perdita inaspettata e dolorosa, che ci ricorda quanto la salute sia fragile anche per gli atleti.

Alexis Lescaille, joueur de l’AS La Châtaigneraie, est décédé hier à la suite d’une rupture d’anévrisme survenue samedi dernier alors qu’il jouait un match de championnat (N3) contre la réserve d’Angers. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches et à sa… pic.twitter.com/kudglimrKh — Actu Foot (@ActuFoot_) October 11, 2024

Cos’è un aneurisma

L’aneurisma è una dilatazione anomala di un vaso sanguigno, spesso di un’arteria, causata dall’indebolimento delle sue pareti. Questa condizione può verificarsi in diverse parti del corpo, ma è più comune nell’aorta (l’arteria principale del corpo) e nei vasi sanguigni del cervello. Gli aneurismi sono particolarmente pericolosi perché, se si rompono, possono causare gravi emorragie.

Le cause principali dell’aneurisma sono spesso legate all’indebolimento delle pareti arteriose, che può essere il risultato di diversi fattori:

Ipertensione

Aterosclerosi

Fattori genetici

Traumi

Infezioni

Gli aneurismi possono svilupparsi senza causare sintomi evidenti fino a quando non raggiungono dimensioni critiche o si rompono. Per quanto riguarda il trattamento, gli aneurismi possono essere monitorati o trattati con interventi chirurgici, come la riparazione endovascolare o l’intervento a cielo aperto, a seconda delle dimensioni e della posizione.

