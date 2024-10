Il calcio come strumento di riabilitazione per ridurre la recidiva e favorire la reintegrazione dei detenuti 

MeteoWeb

L’aumento delle tasse di carcerazione in tutto il mondo ha reso urgente il bisogno di ridurre la recidiva. Il Twinning Project è un programma di riabilitazione basato sul calcio, nel migliorare il comportamento dei detenuti e favorire la loro reintegrazione nella società. Il progetto, che abbina i detenuti con club di calcio locali per promuovere competenze e creare legami di gruppo positivi, si è dimostrato efficace nel ridurre i comportamenti negativi e aumentare la disponibilità del pubblico a reintegrare gli ex detenuti

Il Twinning Project rappresenta una nuova prospettiva sulla riabilitazione dei detenuti attraverso il calcio. Coinvolgendo oltre 70 grandi club calcistici e penitenziari in più di quattro continenti, il progetto non solo insegna abilità di coaching, ma favorisce anche lo sviluppo di competenze trasversali cruciali per la reintegrazione sociale, come la costruzione di relazioni e l’autocontrollo.

Metodologia e risultati

Lo studio, condotto nel Regno Unito, ha coinvolto più di 2.500 detenuti, con un gruppo sperimentale di 676 partecipanti al programma e un gruppo di controllo di 1.874 detenuti. I dati hanno mostrato una significativa riduzione dei comportamenti negativi e un aumento dell’ottimismo sul reinserimento sociale tra coloro che hanno partecipato al programma rispetto al gruppo di controllo. Il progetto ha anche incrementato il senso di appartenenza e l’identificazione dei detenuti con la comunità calcistica.

Un aspetto critico del successo del Twinning Project è stato il miglioramento dell’accettazione pubblica degli ex detenuti. Le persone che hanno completato il programma di calcio hanno mostrato una maggiore probabilità di ottenere valutazioni positive dai datori di lavoro rispetto ai detenuti che non avevano partecipazione al programma. La ricerca suggerisce che il calcio, grazie alla sua capacità di creare legami emotivi, può fungere da ponte tra detenuti e comunità riceventi, favorendo un reinserimento sociale.

Il Twinning Project dimostra che lo sport, in particolare il calcio, può avere un ruolo significativo nel processo di riabilitazione dei detenuti. Favorendo la creazione di legami di gruppo positivi e riducendo i tassi di recidiva, questo tipo di intervento può contribuire a ridurre i costi sociali ed economici associati alla recidiva. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per comprendere appieno le dinamiche psicologiche che sottendono il cambiamento comportamentale nei detenuti e per ottimizzare l’efficacia di tali programmi nel lungo periodo.

