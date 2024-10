Caldo in India, 5 morti durante spettacolo aereo

MeteoWeb

Cinque persone sono morte a causa del caldo durante un’esibizione aerea a Chennai, nel Sud dell’India. Centinaia di migliaia di spettatori si erano radunati lungo una spiaggia con temperature che raggiungevano i +35°C. Le vittime sono decedute per insolazione, sfinimento e disidratazione. Secondo l’agenzia Trust of India e l’Indian Express, le condizioni sul posto erano estreme, con strade intasate e treni sovraffollati. L’aeronautica militare indiana aveva promosso l’evento per stabilire un record nel Limca Book of Records. Nonostante le autorità avessero allestito strutture adeguate con medici e acqua potabile, il calore si è rivelato fatale per alcuni. Il Ministro della Salute del Tamil Nadu, Subramanian, ha difeso le misure prese per affrontare l’emergenza.

Il caldo estremo è comune in India, soprattutto in estate, ma il cambiamento climatico sta intensificando la frequenza e la durata di tali fenomeni. A maggio, la capitale indiana, New Delhi, ha registrato una temperatura record di +52,3°C, a testimonianza dell’aumento delle ondate di calore che stanno colpendo il Paese.

