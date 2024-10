In California altri 5 possibili casi di aviaria

MeteoWeb

Il dipartimento di Sanità Pubblica della California ha segnalato altri 5 possibili casi di influenza aviaria A/H5N1 tra lavoratori degli allevamenti. Si attendono i risultati dei test condotti dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC. Se confermati, il numero totale di persone infettate dal virus avicole nello Stato salirebbe a 11. Tutti i casi, compresi i 5 recenti, hanno mostrato sintomi lievi, principalmente congiuntivite. I soggetti coinvolti hanno avuto contatti con bovini da latte infetti in diverse fattorie. Le autorità sanitarie californiane evidenziano che le evidenze attuali indicano una trasmissione del virus solo da animali a esseri umani. Inoltre, non ci sono indicazioni che il virus abbia sviluppato una maggiore capacità di infettare o diffondersi tra le persone, né che vi sia una ridotta suscettibilità ai farmaci antivirali. Attualmente, il rischio per la popolazione generale è considerato basso, mentre chi lavora a stretto contatto con animali infetti, come i dipendenti delle aziende lattiero-casearie e di pollame, è a maggiore rischio di contrarre l’infezione.

