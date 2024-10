Cambiamenti climatici: 75 milioni di dollari per supportare le comunità costiere native dell’Alaska

MeteoWeb

Il cambiamento climatico sta avendo impatti devastanti su molte comunità costiere, in particolare quelle native dell’Alaska, che affrontano sfide uniche legate all’erosione costiera, allo scioglimento del permafrost e alla riduzione delle risorse alimentari tradizionali. Per far fronte a queste sfide, il governo federale degli Stati Uniti ha stanziato quasi 75 milioni di dollari in sovvenzioni nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di aiutare le comunità native dell’Alaska a sviluppare strategie di resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il finanziamento è stato assegnato all’Alaska Native Tribal Health Consortium, un’organizzazione che si occupa di salute e benessere delle tribù indigene dell’Alaska. Il programma, derivante da una legge federale sul clima e la salute del 2022, è finalizzato a rafforzare la resilienza delle comunità costiere degli Stati Uniti, in particolare quelle vulnerabili come le comunità native dell’Alaska.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) collaborerà per implementare questo programma. Secondo un comunicato della NOAA, i fondi serviranno quasi 100 comunità native dell’Alaska e si concentreranno su tre azioni principali di adattamento: la valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, la condivisione di conoscenze su strategie di adattamento e l’offerta di assistenza tecnica.

Natasha Singh, leader ad interim del consorzio sanitario tribale, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “il finanziamento e le partnership non solo riconoscono lo stato delle nostre terre, ma anche le tribù dell’Alaska come legittimi leader in questo contesto”. Il programma creerà inoltre decine di nuovi posti di lavoro a tempo pieno, molti dei quali saranno esperti tecnici e in materia di cambiamento climatico, con posizioni sia negli uffici del consorzio ad Anchorage che nelle aree rurali più colpite dai cambiamenti climatici.

I dettagli sull’iniziativa

Jainey Bavishi, vicedirettore della NOAA, ha descritto questa iniziativa come un cambiamento fondamentale nello scenario dell’adattamento climatico delle tribù dell’Alaska: “questa partnership e i fondi assegnati cambieranno radicalmente il panorama dell’adattamento climatico delle tribù dell’Alaska”. Singh ha aggiunto che la salute e il benessere delle comunità native sono direttamente minacciati dai cambiamenti climatici, con edifici e infrastrutture che rischiano di essere compromessi a causa dell’erosione costiera e dello scioglimento del permafrost, e con l’accesso agli alimenti tradizionali che diventa sempre più precario. Espandere l’assistenza tecnica e le risorse permetterà alle comunità di iniziare a identificare e implementare soluzioni efficaci per il loro futuro.

“Lavoreremo insieme alle tribù, supportandole nelle loro decisioni, in modo che possano prosperare in un contesto di cambiamenti climatici,” ha dichiarato Jackie Qataliña Schaeffer, responsabile del Programma di Iniziative Climatiche del consorzio. Con l’avvio di questo programma, comincia ora il lavoro duro, ma grazie al modello di autogestione tribale, le comunità indigene dell’Alaska potranno guidare la risposta a una delle sfide più urgenti del nostro tempo: il cambiamento climatico.

