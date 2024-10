Campi Flegrei: Musumeci annuncia il successo dell’esercitazione di Protezione civile

MeteoWeb

“Abbiamo aperto una piccola breccia nel muro della indifferenza e del disincanto. La inedita partecipazione dei cittadini dei Campi Flegrei alla nostra esercitazione di Protezione civile conferma quanto sia utile insistere sulla prevenzione e rende merito al senso di responsabilità di coloro che vi hanno aderito“. Con queste parole, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento attivo della comunità locale.

Musumeci ha voluto anche ringraziare “tutti gli enti e le componenti del Sistema nazionale, a cominciare dal capo dipartimento Fabio Ciciliano, che hanno reso possibile, in pochi mesi, questa terza esercitazione, con i loro dirigenti, i 700 operatori e volontari“. Ha quindi sottolineato l’importanza di continuare su questa strada, affermando che “andiamo avanti su questa strada, assieme alla prevenzione strutturale, per la quale si stanno predisponendo i relativi adempimenti normativi“.

Passando ai dati, il ministro ha reso noti alcuni numeri significativi: “Secondo la Protezione civile, oltre 1000 i cittadini che si sono mossi (in autobus o treno); 500 hanno partecipato alle aree di attesa o alle aree di incontro, senza salire su treni/autobus; 47 autobus attivati; 1 treno alta velocità Trenitalia. Oltre 55.000 questionari IT-alert compilati. 48.000 messaggi IT-alert ricevuti in roaming sui telefoni presenti in Campania. Più di 65 enti/istituzioni/amministrazioni partecipanti“.

Questo evento si configura come un passo importante verso una maggiore consapevolezza e responsabilità della comunità riguardo alla protezione civile, segnalando un rinnovato impegno nella prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.