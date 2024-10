La Casa Bianca ‘ordina’ l’intelligenza artificiale: perché è considerata importante 

MeteoWeb

La Casa Bianca ha ordinato al Pentagono e alle agenzie di intelligence di rafforzare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, espandendo gli sforzi dell’amministrazione Biden di frenare la competizione tecnologica dalla Cina e altre nazioni. L’indicazione è parte di un memorandum sulla sicurezza nazionale, pubblicato oggi, teso a spingere tutte le agenzie federale ad aumentare le sperimentazioni e l’utilizzo di Ai. Nel memo vengono messi dei paletti, fa sapere con un comunicato stampa la Casa Bianca, vietando alle agenzie di usare le tecnologie in modo “non in linea con i valori democratici”.

“Questa è la prima strategia della nostra nazione per regolare il potere e gestire i rischi dell’Ai in modo da avvantaggiare la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, sottolineando come sia “mozzafiato” la velocità dei cambiamenti in seno all’intelligenza artificiale, che hanno potenziali effetti in campi che vanno dalla fisica nucleare alla tecnologia missilistica e ‘stealth”.

Le ambizioni

“Dobbiamo battere la competizione degli avversari”, ha spiegato un funzionario dell’amministrazione illustrando il contenuto del memorandum con cui si vogliono dare regole chiare per rendere più facile alle agenzie governative usare gli strumenti di Ai. “Con una mancanza di chiarezza delle regole e di chiarezza legale su quello che si può e non si può fare, probabilmente avremo meno sperimentazione”, ha aggiunto il funzionario.

