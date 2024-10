Nel Cdm di stasera anche il decreto legislativo sulle accise

MeteoWeb

Un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise: è l’integrazione – a quanto si apprende – all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si terrà stasera e che è chiamato a esaminare anche la manovra. L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato alle ore 20.00 a Palazzo Chigi, è integrato come segue: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Revisione delle disposizioni in materia di accise (ECONOMIA E FINANZE). Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi.

