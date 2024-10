Cercatore di funghi disperso nelle Dolomiti friulane: il maltempo ostacola le ricerche

MeteoWeb

Un uomo di 68 anni, di Porcia (Pordenone), è disperso dalla tarda mattinata di oggi nelle Dolomiti friulane, in comune di Claut, in Alta Valcellina, dove si era recato per cercare funghi insieme a un amico. L’uomo si è inoltrato nel folto del bosco dando appuntamento al compagno di escursione per le 12. Quando non ha fatto rientro all’auto, l’amico lo ha atteso per circa un’ora prima di scendere verso il paese, dove c’era segnale telefonico, e lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Da quel momento stanno operando nelle ricerche i tecnici del Soccorso Alpino della Valcellina, i Vigili del Fuoco di Pordenone e Maniago e alcune unità cinofile. L’elicottero Drago, dei Vigili del Fuoco, ha potuto fare solo alcuni sorvoli a causa del maltempo, con forte pioggia e scarsa visibilità.

I soccorritori temono che l’uomo possa aver avuto un malore o un incidente: la zona dove è disperso non è impervia e dunque è difficile che possa avere smarrito il sentiero per il rientro. Le ricerche proseguiranno fino a tardi e riprenderanno eventualmente domani mattina anche con l’ausilio della Guardia di Finanza che è già stata allertata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.