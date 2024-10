Cercatore di funghi scivola per 20 metri nel Pistoiese: morto

MeteoWeb

Un 78enne del Pistoiese è morto mentre era a cercare funghi con un amico nella zona di Prunetta, frazione di San Marcello Piteglio (Pistoia). L’uomo è scivolato per una ventina di metri fino al greto del fiume, perdendo la vita. Sul posto è intervenuta una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Appennino insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 1 che ha sbarcato l’équipe sanitaria ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Una volta constatato il decesso, il corpo è stato recuperato.

Altri due incidenti

Questo incidente ha avuto conseguenze tragiche, ma in Toscana i soccorritori sono dovuti intervenire per altri due cercatori di funghi in difficoltà. Sempre nel Pistoiese, in Val di Luce, un uomo si è infortunato nei boschi prossimi alle piste da sci. L’uomo era da solo nel bosco quando è caduto vicino ad un fosso, procurandosi un trauma ad un arto inferiore. Non riuscendo a rialzarsi e camminare, ha deciso di dare l’allarme. I tecnici lo hanno raggiunto, stabilizzato e caricato sulla barella. Da lì, tramite manovre su corda, è stato calato lungo il bosco fino alla pista da sci più vicina, da dov’è stato poi trasportato a spalla dai soccorritori fino al parcheggio della Val di Luce. Una volta al parcheggio, è stato consegnato alle cure del personale della Misericordia dell’Abetone.

Un altro cercatore di funghi si è infortunato ad una caviglia nei boschi del Monte Cucco in località La Villa nel comune di Pratovecchio-Stia (Arezzo). L’uomo, che si trovava in un luogo impervio, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Bibbiena ed elicottero Drago. L’uomo è stato raggiunto dai pompieri che lo hanno immobilizzato e successivamente verricellato sul Drago, con il quale è stato trasportato alla piazzola dell’elinucleo dove ad attenderlo c’era un’ambulanza dell’emergenza sanitaria, per il successivo trasporto all’ospedale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.