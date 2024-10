La Cina annuncia prima missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030

MeteoWeb

La Cina prevede di compiere la sua prima missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030. Due taikonauti guideranno un rover lunare per condurre ricerche scientifiche. La China Manned Space Agency (Cmsa) ha annunciato che il progetto è pienamente operativo e ha avviato una campagna per scegliere il nome del rover. Attualmente, sono in corso i test e la produzione di diversi componenti chiave, come il razzo Long March-10, la navicella con equipaggio Mengzhou, il lander lunare Lanyue, le tute spaziali e il rover. Lin Xiqiang, portavoce della Cmsa, ha spiegato che sono stati già completati test cruciali, tra cui quelli sul sistema di lancio integrato e sulle operazioni di separazione del lander, nonché simulazioni per il motore a idrogeno-ossigeno ad alta quota.

Il piano della missione avanza e include test di volo pre-lancio e specifici obiettivi scientifici, che sono ormai definiti. Sono in fase di sviluppo anche i sistemi di supporto a terra, come i siti di lancio, comunicazioni, e controllo, nonché il sito di atterraggio. La Shanghai Academy of Spaceflight Technology e la China Academy of Space Technology stanno sviluppando congiuntamente il prototipo del rover lunare. La missione prevede il lancio di due vettori per portare in orbita un veicolo con equipaggio e un lander, che si agganceranno prima che gli astronauti scendano sul suolo lunare. Dieci astronauti sono attualmente in addestramento per l’allunaggio.

