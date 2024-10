La Cina blocca gli investimenti automobilistici nei Paesi UE pro-dazi: c’è anche l’Italia 

MeteoWeb

La Cina ha detto alle sue case automobilistiche di fermare i grandi investimenti nei Paesi europei che sostengono tariffe extra sui veicoli elettrici costruiti in Cina, hanno detto due persone informate sulla questione, una mossa che probabilmente dividerà ulteriormente l’Europa. I nuovi dazi dell’Unione europea fino al 45,3% sono entrati in vigore mercoledì dopo un’indagine durata un anno che ha diviso il blocco e ha provocato ritorsioni da parte di Pechino. Dieci membri dell’UE, tra cui Francia, Polonia e Italia, hanno sostenuto i dazi in una votazione di questo mese, in cui cinque membri, tra cui la Germania, si sono opposti e 12 si sono astenuti.

Mentre Pechino continua i negoziati su un’alternativa ai dazi, alle case automobilistiche cinesi, tra cui BYD, SAIC e Geely, è stato detto in una riunione tenuta dal Ministero del Commercio il 10 ottobre che dovrebbero mettere in pausa i loro piani di investimento in asset pesanti, come le fabbriche nei paesi che hanno sostenuto la proposta, hanno detto le persone. Hanno rifiutato di essere nominati, poiché l’incontro non era pubblico.

Le altre presenze

Anche diverse case automobilistiche straniere hanno partecipato all’incontro, dove ai partecipanti è stato detto di essere prudenti riguardo ai loro investimenti nei paesi che si sono astenuti dal voto e sono stati “incoraggiati” a investire in quelli che hanno votato contro le tariffe, hanno detto le persone.

