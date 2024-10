Cina, produzione di petrolio e gas da record e nuove scoperte nel Mar Cinese Meridionale

MeteoWeb

La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha vantato una produzione record di petrolio e gas dal primo giacimento in acque ultra-profonde del Paese denominato Deep Sea 1. Il giacimento finora ha prodotto un totale di 9 miliardi di metri cubi di gas naturale e oltre 900.000 metri cubi di petrolio. Questa produzione è destinata ad aumentare ulteriormente, man mano che la CNOOC completerà la seconda fase di sviluppo del giacimento. Questa fase porterà la produzione annuale di picco di gas nel sito dagli attuali 3 miliardi di metri cubi a 4,5 mmc.

La fase 2 si concentrerà in particolar modo sulle riserve di gas nel giacimento nel Mar Cinese Meridionale, con l’espansione destinata a sfruttare riserve comprovate di circa 50 mmc di gas. La Cina è il principale importatore mondiale sia di petrolio che di gas naturale per alimentare la sua economia in crescita. Pechino sta investendo molto anche nella produzione nazionale per ridurre la sua dipendenza dagli idrocarburi stranieri. Solo quest’anno, si prevede che il consumo di gas naturale aumenterà fino al 7,7% rispetto al 2023.

Una nuova scoperta di gas naturale

All’inizio di quest’anno, CNOOC ha annunciato una nuova scoperta di gas naturale, sempre in acque ultra-profonde, nel Mar Cinese Meridionale. Secondo la società statale, le riserve nel campo Lingshui-36-1 ammontano ad oltre 100 miliardi di metri cubi. CNOOC e altri giganti energetici statali cinesi sono impegnati a potenziare l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas nazionali, per tenere il passo con le linee guida del governo per una maggiore autosufficienza nel settore dell’Energia.

Alla fine di settembre CNOOC ha avviato la produzione di petrolio da un nuovo progetto di sviluppo nel Mar Cinese Meridionale. La società ha inoltre annunciato l’inizio del progetto di sviluppo del giacimento petrolifero Enping 21-4, nella parte orientale del Mar Cinese Meridionale. Si prevede che il progetto nel 2025 raggiungerà la produzione di picco di circa 5.300 barili di petrolio equivalente al giorno di petrolio leggero.

