Clima, Consiglio Ue approva le conclusioni sui finanziamenti in vista della COP29

Il Consiglio Ue ha approvato oggi le conclusioni sui finanziamenti per il clima in vista della riunione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che si terrà a Baku, in Azerbaigian, dall’11 al 22 novembre 2024 (COP29). Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha sottolineato che l’UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a raggiungere l’attuale obiettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare collettivamente 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima fino al 2025. Questo obiettivo è stato raggiunto per la prima volta nel 2022.

Il Consiglio Ue ha sottolineato, inoltre, il suo forte impegno a continuare a fornire finanziamenti per il clima in futuro e la sua intenzione di sostenere il raggiungimento di nuovi ambiziosi obiettivi quantitativi collettivi dopo il 2025.

L’UE e i suoi Stati membri sono il maggior contribuente mondiale ai finanziamenti pubblici internazionali per il clima e dal 2013 hanno più che raddoppiato il loro contributo ai finanziamenti per il clima a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Come negli anni precedenti, le conclusioni non includono ancora la cifra del contributo dell’UE per l’anno 2023. Tale cifra sarà resa disponibile dalla Commissione e approvata separatamente dal Consiglio, in tempo utile prima dell’inizio della COP29, comunica una nota.

