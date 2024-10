Clima, le emissioni di CO2 da fonti fossili non calano: +1,1% nel 2023

MeteoWeb

Le emissioni globali di CO 2 da combustibili fossili sono arrivate a 36,8 miliardi di tonnellate nel 2023, l‘1,1% in più rispetto al 2022. Lo scrive sul suo sito il Global Carbon Project, rete di oltre 90 centri di ricerca in tutto il mondo sul cambiamento climatico. Le emissioni di CO 2 da fonti fossili calano negli USA (-3%) e in Europa (-7,4%), ma aumentano in India (+8,2%) e in Cina (+4%).

Le emissioni da utilizzo del suolo (come la deforestazione) diminuiscono leggermente, ma sono ancora troppo alte.

Le emissioni globali di CO 2 (da fonti fossili e uso del suolo) nel 2023 sono state di 40,9 miliardi di tonnellate. È un valore stabile rispetto al 2022, ma è ben lontano dalla netta riduzione delle emissioni che sarebbe necessaria per conseguire gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi.

