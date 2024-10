Clima, le anomalie di Settembre 2024 in Italia: fresco e con piogge record, è stato un mese “d’altri tempi” | DATI

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha finalmente pubblicato, questa mattina, i dati relativi alle anomalie climatiche di Settembre 2024 in Italia con un enorme ritardo a causa dei blackout ai sistemi NOAA provocato dagli uragani che hanno colpito gli Stati Uniti d’America. Ebbene, Settembre 2024 in Italia è stato un mese d’altri tempi: eccezionalmente piovoso e fresco, con temperature perfettamente in linea con la media storica del trentennio 1991-2020, tanto che è stato il mese con il minor scarto di tutto l’anno.

L’anomalia termica complessiva sulla media trentennale è stata di appena +0,44°C, classificandosi al 34° posto tra i mesi di Settembre più caldi degli ultimi due secoli, ma al Nord – dove ha piovuto tantissimo – lo scarto è stato ancor più contenuto, appena +0,06°C, cioè esattamente in linea con la media, al 52° posto tra i Settembre più caldi degli ultimi 200 anni. Significa che altre 51 volte, Settembre è stato più caldo di oggi.

Al Centro Italia l’anomalia è stata di +0,53°C (29° più caldo della serie), al Sud di +0,69°C (23° più caldo della serie).

E’ particolarmente curioso come i mesi di Settembre più caldi della storia in Italia siano tutti lontanissimi, evidenza particolarmente bizzarra in tempi di global warming. Il mese di Settembre più caldo in assoluto nella storia d’Italia risale addirittura al 1987, significa 37 anni fa, con un’anomalia di +2,32°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020. A livello regionale, al Nord il record è più recente (2011) con uno scarto di +2,68°C; al Centro è invece antichissimo, addirittura del 1943, quindi 81 anni fa, con uno scarto di +1,98°C. Infine, al Sud il record è del 1987, l’anno del record nazionale, con un’anomalia di +2,29°C. Record molto lontani, e ancora imbattuti.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2024

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

Settembre +0,44°C

