Clima, Trentino: settembre 2024 molto più piovoso della media

MeteoWeb

Settembre 2024 è stato molto più piovoso della media in Trentino. La media delle temperature invece non si è discostata molto dai valori tipici del mese, anche se il primo giorno di settembre le massime sono risultate particolarmente elevate, tanto che a Rovereto è stata registrata la temperatura massima più alta dell’intera serie storica. Le precipitazioni cumulate del mese di settembre, mediamente, sono state molto superiori alla media, ma lontane dai record presenti in archivio. Lo conferma l’analisi mensile di Meteotrentino.

“Settembre 2024 è stato caratterizzato da precipitazioni molto abbondanti e temperature vicine alla media”, si legge nell’analisi.

Stazione di Trento Laste

Temperature

“La temperatura media mensile di settembre è stata di +18,7°C e risulta più alta di 0,2°C rispetto alla media storica (+18,5°C). In questi primi 9 mesi dell’anno solo maggio ha fatto registrare una temperatura media inferiore a quella storica; considerando la media di temperatura da gennaio a settembre, l’anno 2024 risulta inferiore solo al 2023 e 2022”, riporta l’analisi di Meteotrentino.

“La temperatura massima del mese, pari a +33,1°C, è stata toccata il giorno 1 e risulta superiore di 4,1°C rispetto alla media delle massime, che è di +29,0°C: è il quarto valore più alto mai registrato della serie storica. La minima assoluta del mese di +9,3°C è stata registrata il 29 settembre e risulta superiore di 1,3°C rispetto alla media delle minime, che è di +8,0°C”, prosegue l’analisi.

Precipitazioni

A settembre 2024, a Trento Laste, “si è registrata una precipitazione cumulata pari a 158,2mm: in media a settembre il valore cumulato è pari a 85,6mm. Era dal 2012 che non si registrava un settembre più piovoso”.

“In questi primi nove mesi dell’anno solo aprile e agosto sono risultati con precipitazioni inferiori alla media storica. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, è pari a 9, rispetto ad un valore medio di 7. La precipitazione cumulata dei primi 9 mesi del 2024 risulta essere la maggiore mai registrata”, spiegano gli esperti di Meteotrentino.

Stazioni meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

Nelle stazioni analizzate, “le precipitazioni del mese di settembre 2024 sono risultate molto superiori ai valori medi storici. Per quanta riguarda le temperature, solamente a Malè, Tione e Predazzo sono stati misurati valori più bassi dei rispettivi valori medi storici di settembre, mentre nelle altre si è superato il valore medio. Da evidenziare la temperatura massima assoluta misurata a Rovereto, che rappresenta il valore più alto mai registrato a settembre, superando il precedente record del 2004”, conclude l’analisi di Meteotrentino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.