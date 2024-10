Clima, la WMO avverte: concentrazioni record di gas serra nel 2023, “un campanello d’allarme”

MeteoWeb

I livelli di gas serra hanno raggiunto un nuovo record nel 2023, secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO). “Il biossido di carbonio (CO₂) si sta accumulando nell’atmosfera più velocemente di qualsiasi altro periodo mai vissuto dall’umanità, aumentando di oltre il 10% in soli due decenni. Nel corso del 2023, le grandi emissioni di CO₂ dovute a incendi di vegetazione e una possibile riduzione dell’assorbimento di carbonio da parte delle foreste, combinate con emissioni costantemente elevate di CO₂ derivanti da combustibili fossili, hanno contribuito all’aumento“, secondo il Bollettino annuale sui Gas Serra della WMO.

La concentrazione superficiale media globale di CO₂ ha raggiunto 420,0 parti per milione (ppm), il metano 1.934 parti per miliardo e l’ossido di diazoto 336,9 parti per miliardo (ppb) nel 2023. Questi valori sono rispettivamente il 151%, 265% e 125% dei livelli preindustriali (prima del 1750), secondo la WMO. Questi dati sono calcolati sulla base delle osservazioni a lungo termine della rete di monitoraggio Global Atmosphere Watch.

“Un altro anno. Un altro record. Questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per i decisori politici. Siamo chiaramente fuori strada per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, puntando a 1,5°C sopra i livelli preindustriali. Questi non sono solo statistiche. Ogni parte per milione e ogni frazione di grado di aumento di temperatura hanno un impatto reale sulla nostra vita e sul nostro pianeta,” ha affermato Celeste Saulo, Segretario Generale della WMO.

“L’incremento della CO₂ nell’atmosfera nel 2023 è stato maggiore rispetto a quello del 2022, sebbene inferiore rispetto ai tre anni precedenti. L’aumento annuale di 2,3 ppm ha segnato il dodicesimo anno consecutivo con un incremento superiore a 2 ppm,” riporta la WMO.

Il Bollettino sui Gas Serra della WMO è una delle pubblicazioni di punta della WMO, rilasciata per fornire informazioni per la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la COP, e ora giunta alla sua 20ª edizione. Durante questo periodo, il livello di CO₂ è aumentato dell’11,4% (42,9 ppm) rispetto al livello di 377,1 ppm registrato nel 2004 dalla rete di monitoraggio Global Atmosphere Watch della WMO.

Il Bollettino sui Gas Serra riporta le concentrazioni di gas serra, e non i livelli di emissione. L’analisi dei dati mostra che poco meno della metà delle emissioni di CO₂ rimane nell’atmosfera. Poco più di un quarto viene assorbito dall’oceano e poco meno del 30% dagli ecosistemi terrestri – anche se c’è una notevole variabilità annua dovuta a fenomeni naturali come El Niño e La Niña.

Il Bollettino sui Gas Serra completa il rapporto sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Entrambi sono stati pubblicati in vista della COP29 a Baku, in Azerbaigian.

Durante gli anni di El Niño, i livelli di gas serra tendono ad aumentare poiché la vegetazione più secca e gli incendi boschivi riducono l’efficienza dei pozzi di carbonio terrestri, spiega la WMO.

“Il Bollettino avverte che potremmo affrontare un potenziale circolo vizioso. La variabilità climatica naturale gioca un ruolo importante nel ciclo del carbonio. Ma nel prossimo futuro, il cambiamento climatico stesso potrebbe causare l’aumento delle emissioni di gas serra da parte degli ecosistemi. Gli incendi potrebbero rilasciare più emissioni di carbonio nell’atmosfera, mentre l’oceano più caldo potrebbe assorbire meno CO₂. Di conseguenza, più CO₂ potrebbe rimanere nell’atmosfera accelerando il riscaldamento globale. Questi feedback climatici sono preoccupazioni critiche per la società umana,” ha affermato Ko Barrett, Vicesegretario Generale della WMO.

“Dal 1990 al 2023, il forcing radiativo – l’effetto riscaldante sul nostro clima – causato dai gas serra di lunga durata è aumentato del 51,5%, con la CO₂ che rappresenta circa l’81% di questo aumento“, secondo l’Indice Annuale dei Gas Serra della NOAA citato nel Bollettino WMO.

Finché le emissioni continueranno, sottolinea la WMO, “i gas serra continueranno ad accumularsi nell’atmosfera, portando a un aumento della temperatura globale. Data l’estrema longevità della CO₂ nell’atmosfera, il livello di temperatura già osservato persisterà per diversi decenni anche se le emissioni saranno rapidamente ridotte a zero netto. L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione di CO2 paragonabile è stato 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3°C più alta e il livello del mare era di 10-20 metri più alto rispetto ad oggi“.

