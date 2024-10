Climate Change Committee, nominato il direttore esecutivo per i cambiamenti climatici

MeteoWeb

Una ex lobbista dell’industria energetica del Regno Unito è stata nominata per il ruolo di guida del comitato di controllo della politica climatica del governo, mentre si prepara a stabilire un nuovo limite legale alle emissioni di gas serra del Paese. Il Climate Change Committee ha affermato che Emma Pinchbeck, presidente dell’organismo di categoria Energy UK, assumerà l’incarico a novembre, prima della pubblicazione di un nuovo “bilancio del carbonio” l’anno prossimo per il periodo 2038-2042.

Il Regno Unito, cinque anni fa, è stato il primo grande Paese a stabilire un obiettivo giuridicamente vincolante per raggiungere lo zero netto entro il 2050, ma da allora il comitato ha ripetutamente avvisato che non si sta muovendo abbastanza velocemente. Pinchbeck ha rappresentato gli interessi dei circa 100 membri di Energy UK nei settori del riscaldamento, dell’elettricità, dei trasporti e della tecnologia, che generano circa l’80% dell’energia britannica tramite eolico, solare, idroelettrico, nucleare, biomassa e gas.

